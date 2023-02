La cucina mobile per milanesi bisognosi aperta anche a pranzo

Non solo cene. Ora la cucina mobile per i senza fissa dimora di Milano sarà aperta anche a pranzo, per servire zuppe e bevande calde.

Il progetto di Arca si amplia e alle 720 cene calde e altrettante colazioni distribuite ogni settimana in città aggiunge ogni giorno a pranzo oltre 100 zuppe e bevande calde, bottigliette d'acqua, oltre che cioccolato, panini e snack, che saranno distribuiti in strada.

Da lunedì 20 febbraio il foodtruck sarà parcheggiato in via Cagni per offrire cibo a chiunque lo chieda, compresi i richiedenti asilo che aspettano in fila di poter entrare in questura per mettersi in regola con i documenti. Da martedì a domenica, poi, la cucina mobile si sposta per la città, sostando in diverse zone, da via Sammartini a piazza della Repubblica, da piazza Argentina a Lambrate, Lanza e corso Europa.

"Grazie alla cucina mobile - commenta Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca - abbiamo la grande opportunità di raggiungere le persone più fragili che hanno bisogno di cibo e cure, senza attendere che siano loro a cercarci e a venire da noi".