Cuore bianconero batte covid

Un sorriso in bianco e nero per Alessandro, da tempo ricoverato all'Ospedale Niguarda di Milano per una importante patologia cardiaca. «Malgrado il periodo emergenziale che stiamo vivendo tutti, siamo riusciti ad esaudire un piccolo, grande desiderio - spiega il dottor Roberto Pirola, medico del Cardiocenter, sostenuto dalla fondazione De Gasperis - che era quello di un contatto di un giovane paziente del grande ospedale metropolitano con la Juventus. In tempo di Covid 19 è impossibile qualsiasi contatto fisico ma il club ha inviato una maglietta autografata da Cristiano Ronaldo che è stata consegnata al ragazzo dalla madre, comprensibilmente commossa». Nella foto (allegata), il giovane che indossa la maglietta.