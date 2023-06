Morto in carcere Rosario Curcio, uno dei killer di Lea Garofalo

È morto nel carcere di Opera (Milano) Rosario Curcio, uno degli assassini della testimone di giustizia Lea Garofalo. Il 46enne è stato trovato impiccato nella sua cella nella serata di mercoledì 28 giugno ed è poi morto in ospedale.

Curcio, originario di Policastro (Crotone), era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio e la distruzione del cadavere di Garofalo, uccisa il 24 novembre 2009 a Milano. Stessa condanna per l'ex compagno della testimone di giustizia Carlo Cosco, suo fratello Vito e a Massimo Sabatino. L'ex fidanzato della figlia di Lea, Carmine Venturino, invece, era stato condannato a 25 anni per uno sconto di pena dovuto alle dichiarazioni che avevano permesso di trovare i resti della 35enne.

Nei prossimi giorni sarà aperta un'inchiesta per chiarire l'esatta dinamica della morte di Curcio. Secondo quanto trapelato pare si tratti di un gesto volontario.