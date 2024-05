La Curva Sud del Milan indignata: "Non c'entriamo niente con Fedez"

I tifosi della Curva Sud sono "indignati". Lo scrivono in un lungo messaggio su Instagram in riferimento ai recenti fatti di cronaca che hanno per protagonisti Fedez, Cristiano Iovino e proprio un esponente della tifoseria rossonera. "Ormai da giorni assistiamo a un tam-tam mediatico relativo alle vicende private del cantante Fedez - scrivono sulla pagina 'Banditi Curva Sud Milano' -. Trattandosi di un personaggio molto popolare la cosa può non stupire, ma ciò che invece profondamente ci indigna è la diffusione di notizie totalmente non veritiere le quali accostano il nome della Cruva Sud al cospetto appunto del signor Federico Lucia".

Secondo quanto emerso dalle indagini in corso, nella fatidica sera tra il 21 e il 22 aprile 2024 Fedez si trovava in discoteca, da dove peraltro è partita la lite con Iovino. Con lui c'era anche Christian Rosiello, uno dei leader della Curva Sud del Milan, istruttore di kick boxing che da tempo si occupa della sicurezza del rapper, sempre presente con lui in discoteca e sua 'scorta' in procura a Roma qualche giorno fa.

"Dobbiamo ribadire una volta per tutte che la Curva, intesa come gruppo di persone che da sempre segue il Milan in ogni stadio per sostenere i colori rossoneri, non abbia alcun tipo di legame con Fedez, né ruguardo vicende professionali né tantomeno riguardo vicende private", si legge nella nota. I tifosi hanno poi sottolineato: "Troviamo davvero vili e meschini tutti coloro che vogliono screditare con notizie false l'operato di qualcuno, infangandone a tutti i costi il nome, nonostante si tratti di una persona totlamente incensurata", spiegano senza tanti mezzi termini.

Secondo quanto riferito nella nota, la persona in questione (quindi Rosiello) è assunta con regolare contratto di lavoro, con esperienza alle spalle e soprattutto con un 'patentino' rilasciato dalla prefettura. "L'informazione è un valore prezioso e irrinunciabile ma deve rispettare sempre alcuni principi inprescindibili, altrimenti cambiate mestiere", conclude il messaggio.