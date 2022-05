Daniel, il ragazzino di 14 anni scomparso: l'appello per ritrovarlo

L'ultimo avvistamento in stazione, poi il nulla. Ore di ansia a Rho per la scomparsa di Daniel Timothy, ragazzino di 14 anni che vive in città e che è sparito da mercoledì pomeriggio.

La mamma ha condiviso una serie di appelli sui social per ritrovarlo. Stando a quanto riferito, l'ultima traccia del 14enne è in stazione a Rho alle 14.53. Daniel aveva un appuntamento proprio con la donna, al quale però non è mai arrivato. Dopo aver telefonato ad alcuni amici del figlio, la signora ha quindi formalizzato denuncia ai carabinieri.

Al momento della scomparsa, il giovane - alto 1.70 - indossava un giubbino nero, camicia, pantoloncino marroncino chiaro, zaino grigio nike. "Vi chiediamo massima condivisione anche tra i contatti nelle zone limitrofe, potrebbe essere ovunque", l'appello dei familiari.