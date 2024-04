Caso Visibilia, chiusa la seconda indagine. Santanchè indagata per falso in bilancio

La Procura di Milano chiude il filone di inchiesta sul dissesto di Visibilia. Dopo quella per truffa aggravata sui finanzaimenti Covid, viene chiusa anche la seconda indagine per falso in bilancio nei conti della società già in amministrazione giudiziaria. La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata per falso in bilancio, reato contestato dai pm Marina Gravina e Luigi Luzi con l'aggiunto Laura Pedio. Nelle scorse settimane è stata definita la tranche di indagine in cui la senatrice è accusata di truffa aggravata all'Inps.

Santanchè è stata fondatrice e fino al 2022 presidente di Visibilia. Con lei sono indagate altri sedici persone tra ex amministratori e consiglieri della società, ma anche il marito Dimitri Kunz D'Asburgo, la sorella Fiorella Gernero, la nipote Silvia Garnero e l'ex compagno Canio Mazzaro. Per un totale di 20 indagati.

Secondo l'accusa gli indagati avrebbero "omesso ogni attività di vigilanza sull’osservanza della legge da parte degli amministratori, ogni attività di accertamento sulla corrispondenza di bilancio alle risultanze delle scritture contabili e sulle norme sulla valutazione del patrimonio sociale". Il procuratore Marcello Viola in una nota ha detto che "l’ipotesi di reato di bancarotta è stata stralciata dal procedimento principale poiché per nessuna delle società del gruppo Visibilia è nel frattempo intervenuta dichiarazione di insolvenza". A questo punto gli indagati potranno chiedere di depositare memorie o essere interrogati nei prossimi 20 giorni. Poi ci sarà il processo.