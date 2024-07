Daniele Mazzini, l'agente della polizia locale morto a Milano

Al suo funerale, c'erano anche i suoi amati cani. Quelli da lui addestrati nell'Unità cinofila della polizia locale di Milano, fondata grazie alla sua spinta. È morto, stroncato da una grave malattia, il sovrintendente capo dei 'ghisa' Daniele Mazzini. Aveva 59 anni e tra i vigili era considerato una vera e propria istituzione. Faceva parte del Corpo dal mese di settembre 1989.

La vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, lo ha salutato con un lungo messaggio su Facebook. "Conoscere Daniele Mazzini è stato un onore. Una persona determinata e appassionata, con una grande dedizione al Corpo della polizia pocale di Milano e insieme con una grande passione per l'etologia, i cani e l'addestramento che ha messo al servizio di tutti", scrive.

"L'unità cinofila e il centro di addestramento del parco Forlanini - spiega - sono oggi una nota eccellenza di Milano e della polizia locale, grazie al grande impegno di Daniele che ha coinvolto tutti e tutte, con professionalità e competenza. Ogni occasione per lui era utile per trasmettere gli elementi essenziali per entrare - con grande rispetto - nel meraviglioso mondo dell'amicizia tra l'uomo e il cane. A partire dal rispetto, per se stessi e per l'altro. Così possiamo imparare a guardarci dentro, ad ascoltarci, a sentirci e infine a capirci: tutto quel che serve per entrare in relazione con l'altro, anche con un altro a quattro zampe".

"Ho imparato molto dalle chiacchierate con Daniele, che fuori dall'orario di servizio è stato anche un amico con cui fare lunghe passeggiate al parco Forlanini, insieme alla Nina. Mi ha insegnato a osservarla per capire le sue reazioni a comandi e movimenti e scoprire così i meravigliosi meccanismi del comportamento animale. Ciao Daniele, grazie per tutto ciò che sei stato per i Ghisa e per Milano, ma anche per ciascuno di noi. La Nina ti saluta. Tu fai buon viaggio. Un abbraccio alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene", conclude commossa.

Ma sui social sono tanti a spendere parole di ammirazione e gratitudine nei confronti del sovrintendente Mazzini. Tra loro anche l'Associazione canili Milano onlus: "Il grande Daniele Mazzini, responsabile unità cinofila della polizia locale di Milano, ci ha lasciato, una perdita enorme per il mondo cinofilo, ha fatto tanto, ci ha insegnato tanto e ha aiutato tanto i cani del canile, rendendo le nostre feste vivaci e interessanti, ci teneva tantissimo ad aiutare i cani del canile e ad aiutare tutti noi nella gestione. Un uomo buono e molto competente, il mondo ha perso tanto. Ti immagino a giocare con tutti i tuoi cani e a insegnare perché questa era la tua missione".