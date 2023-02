Crolla dopo allenamento in palestra: il pugile Daniele Scardina in coma

Ha perso i sensi, è crollato a terra ed ha sbattuto la testa. Tanto forte da finire in coma. Lotta tra la vita e la morte il pugile Daniele Scardina, di 30 anni, che nel pomeriggio di martedì, poco dopo le 17, è rimasto ferito in un incidente al termine di un allenamento in palestra, dopo un malore. L'infortunio, diversamente da quanto emerso in un primo momento, non sarebbe stato provocato da un pugno durante un incontro di pugilato ma è avvenuto in seguito ad uno svenimento.

Nella palestra in questione, un grosso centro di fitness in via Enrico Fermi 9 a Buccinasco (Milano), sono subito intervenuti due equipaggi del 118. Dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno inviato un'automedica e un'ambulanza. Stando alle informazioni dei soccorritori, il 30enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono giudicate molto delicate

Per approfondire la dinamica dell'accaduto e i dettagli, in via Fermi sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Corsico. I militari hanno riferito che il 30enne si è sentito male durante una seduta di allenamento. Per questo motivo ha interrotto gli esercizi che sta eseguendo per andare verso gli spogliatoi. Proprio in quell'area si sarebbe accasciato al suolo, sbattendo la testa in malo modo.

Chi è Daniele Scardina (King Toretto)?

Scardina, noto come King Toretto, è un pugile italiano molto noto per alcune partecipazioni televisive e per essere stato il fidanzato di Diletta Leotta. Il 26 febbraio 2021 il 30enne aveva conquistato il titolo intercontinentale WBO categoria super medi, mettendo k.o. all'ottavo round il campione in carica Ricardo Nunez. Il 13 maggio 2022, come accennato, affronta il connazionale Giovanni De Carolis mettendo in palio il titolo WBO, subendo la prima sconfitta in carriera per TKO. Daniele Scardina poi ha partecipato anche alla trasmissione Ballando con le Stelle come concorrente, classificandosi al quarto posto ed è il volto di diversi brand.

King Toretto comincia a fare sul serio con i guantoni a 15 anni. Il ragazzo, nato a Rozzano (Milano) ma di origini siciliane, va in Florida, a Miami, per allenarsi come professionista con Dino Spencer. Diventa membro della Chiesa evangelica pentecostale di Dio di Miami. Un investimento, quello della gavetta nella 5th Street Gym, che porta i suoi frutti. Nel 2013, a 21 anni, vince il Guanto d'oro e partecipa alle World Series of Boxing e alla Talent League. Nel marzo 2019 vince il titolo internazionale della categoria dei pesi supermedi della International Boxing Federation. Prima del titolo intercontinentale WBO e della sconfitta con De Carolis.

Da allora, Scardina non combatteva. Martedì stava facendo una sessione di guanti: nel mirino di King Toretto c'era il match di debutto nei mediomassimi in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano. Poi il drammatico malore e il viaggio a sirene spiegate verso l'ospedale di casa, a Rozzano. Il suo palazzetto, il suo ring, per la battaglia più importante.

La palestra dove il pugile si è sentito male: foto