Danilo Coppola è stato rilasciato: l'immobiliarista è noto per il crac di Porta Vittoria

Danilo Coppola è stato rilasciato. L’immobiliarista romano, noto per il crac di Porta Vittoria del 2016, era stato arrestato pochi giorni fa ad Abu Dhabi dopo un mandato di arresto internazionale per la condanna definitiva per bancarotta. A darne notizia è stato l’avvocato di Coppola, Gaetano De Perna che lo ha definito “libero”. Secondo quanto riferito, le autorità emiratine hanno stabilito che la custodia cautelare in attesa di eventuale estradizione non è necessaria.

Intanto, è attesa la richiesta di estradizione da parte dell’Italia e l’eventuale udienza. Il legale ha precisato che il suo assistito non è mai scappato e non scapperà: “Tutti sapevano che era lì, figli e amici andavano a trovarlo”.

Secondo quanto raccontato, il giorno dell’arresto Coppola si trovava ad Abu Dhabi in gita perché da tempo vive a Dubai a meno di due ore di distanza. Ad arrestarlo le autorità emiratine con il mandato d’arresto internazionale alla mano, spiccato dopo la condanna a 7 anni relativa al luglio 2022 per tre casi di bancarotta fraudolenta. Oltre ai fallimenti del Gruppo Immobiliare 2004 e di Mib Prima spa, anche quello di Porta Vittoria spa. Intanto si fanno spazio nuove ipotesi di bancarotta e tentata estorsione.