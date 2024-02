Armato con un coltello danneggia le auto in sosta e poi si taglia

Discute con la compagna, scende in strada, danneggia le auto in sosta con un coltello, si taglia e se la prende con i poliziotti arrivati per cercare di calmarlo. Per fermare l'uomo, un italiano 56enne, alla fine è stato necessario l'intervento del personale sanitario che lo ha sedato. Prima di trasportarlo all'ospedale San Carlo per le cure del caso.

Attorno alla mezzanotte di domenica, è scattato qualcosa nella sua testa. Così, dopo aver inveito contro la sua compagna nel loro appartamento, si è puntato addosso una lama procurandosi anche delle lievi ferite. È sceso in strada, in via Anghileri, quartiere Figino a Milano, e con lo stello coltello ha danneggiato il portone del condominio e alcune auto parcheggiate.

Per completare l'opera, si è poi messo a scalciare contro i poliziotti intervenuti per cercare di calmarlo. Fino all'arresto per resistenza a pubblico ufficiale.