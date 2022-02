L'uomo che danneggia l'auto del pronto soccorso

Stava danneggiando l'auto di servizio del pronto soccorso, ma è stato visto da un volontario che lo ha fatto arrestare. L'accaduto intorno alle 20 di giovedì 10 febbraio in corso di Porta Nuova a Milano.

A finire in manette un 18enne tunisino, irregolare in Italia, che ora dovrà rispondere di danneggiamento aggravato. Un volontario del pronto soccorso del Fatebenefratelli lo ha scoperto mentre stava rompendo l'auto di servizio dei soccorritori. Poco dopo è stato arrestato in flagrante.