Sfascia un'auto parcheggiata in centro a Milano: arrestato

Ha mandato in frantumi il lunotto posteriore e il parabrezza di un'auto parcheggiata in viale Molière a Milano (nei pressi della Triennale). E per lui sono scattate le manette, arrestato dalla polizia. È successo nella serata di domenica 28 maggio, nei guai un uomo di 44 anni romeno.

Tutto è accaduto intorno alle 22.30 quando un passante ha notato quello che stava succedendo e ha segnalato il fatto al 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano che hanno bloccato l'uomo. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di danneggiamento aggravato.