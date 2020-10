In giro con 5 coltelli, danneggia le auto e aggredisce i poliziotti: arrestato 33enne

Ha iniziato distruggendo le auto e ha finito scagliandosi contro gli agenti. Un uomo di 33 anni, un cittadino italiano, è stato arrestato domenica sera a Milano con l'accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale dopo aver seminato il panico in strada sfogando la propria rabbia prima contro le macchine e poi contro gli uomini in divisa.

Teatro del suo raid vandalico, andato in scena verso le 20.30, è stata via Osoppo. Lì, su segnalazione di alcuni passanti, sono intervenute le Volanti allertate proprio perché un uomo stava danneggiando due veicoli che erano parcheggiati in strada.

All'arrivo dei poliziotti, il 33enne ha pensato bene di aggredirli e minacciarli per non farsi identificare. Una volta fermato, gli agenti hanno anche scoperto che l'uomo aveva con sé una busta con all'interno 5 coltelli da cucina, che fortunatamente non ha utilizzato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il vandalo si sono quindi aperte le porte del carcere di San Vittore. È stato anche denunciato a piede libero per i reati di danneggiamento aggravato e porto abusivo d'armi.