Danneggiata (di nuovo) la targa dedicata a Giuseppe Pinelli

Danneggiata, nuovamente, la targa di pietra dedicata a Giuseppe Pinelli. Lo fa sapere il presidente di Anpi Milano, Primo Minelli spiegando che "è la terza volta che la targa, inaugurata in occasione del 50esimo anniversario della strage di piazza Fontana insieme a una quercia rossa nel quartiere San Siro, dove Pinelli abitava con la famiglia, è oggetto di voluti atti di vandalismo".

La sezione milanese dell'Associazione nazionale partigiani italiani chiede al Comune che la lastra commemorativa, che si trova in piazzale Segesta, "sia riprestinata al piu presto e alle autorità preposte che siano individuati i responsabili di questo ennesimo ignobile atto, inaccettabile per Milano citta democratica e antifascista". Minelli ha, poi, espresso "affettuosa solidarietà" a famigliari di Pinelli, Licia, Claudia e Silvia.

Pinelli era stato fermato per la strage di piazza Fontana. Una volta in questura, era precipitato dal terzo piano nella notte. La dinamica della sua morte non è mai stata chiarita.