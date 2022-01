Spacca vetrine e tazzine in un bar, poi si spoglia e sfida la polizia

Ha sfogato la sua rabbia nel locale. Poi, non contento, ha cercato di fare lo stesso con gli agenti. Un uomo di 42 anni, un cittadino romeno con precedenti, è stato denunciato sabato sera dalla polizia a Sesto San Giovanni con le accuse di danneggiamento pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver dato in escandenscenze in un bar di viale Casiraghi.

A dare l'allarme, verso le 23.30, sono stati gli stessi titolari - oltre che alcuni passanti -, che hanno chiesto aiuto al 112 perché il cliente aveva già danneggiato il registratore di cassa, le vetrine con le brioche all'interno, i divisori in plexiglas e alcune tazzine da caffè. All'arrivo dei poliziotti, l'uomo - visibilmente ubriaco - ha pensato bene di sfilarsi la maglietta e di invitare gli agenti ad affrontarlo fisicamente.

Alla fine, anche grazie all'intervento di una seconda volante, il cliente molesto - che risulta residente a Cinisello Balsamo - è stato bloccato e immobilizzato. Per il 42enne, che è stato anche multato per ubriachezza molesta, è stato proposto il foglio di via dal comune di Sesto San Giovanni.