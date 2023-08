A Milano gli ultimi temporali hanno causato danni per oltre 60 mln

Oltre 60 milioni di euro di danni. È quanto ammonta il conto dei danni causati dai nubifragi che si sono abbattuti su Milano nei mesi di luglio e agosto. Il dato preciso è stato reso noto dal comune nella giornata di giovedì 31 agosto.

Tra il nubifragio del 25 luglio e la forte perturbazione dello scorso 26 agosto, si sono determinati complessivamente, solo per citare alcuni numeri: 4.400 segnalazioni. Ad oggi gli interventi non sono ancora terminati, ne restano in lavorazione circa 400: le segnalazioni che si sono aggiunte in occasione del temporale del fine settimana scorso.

In città 5mila alberi sono caduti o pesantemente compromessi, "ad oggi oltre 90mila alberature sono già state controllate dagli agronomi per attestarne la stabilità e consentire la riapertura, da domani, di tutti i parchi cittadini ad eccezione del parco della Cava di Muggiano", puntualizzano dal comune. Non solo, più di 300 scuole sono state danneggiate, ma le lezioni partiranno regolarmente ovunque tranne che alla scuola dell’infanzia di via Solaroli, i cui alunni sono stati al momento dislocati in altri istituti; i lavori termineranno tra circa due mesi. Infine i danni alla segnaletica stradale: il vento ha abbattuto 160 pali.

Poiché restano ancora in corso i controlli sulle alberature presenti nei grandi parchi cittadini, come Forlanini e Lambro, a partire da domani, venerdì 1° settembre, entrerà in vigore una nuova ordinanza sindacale che confermerà il divieto di frequentazione di queste aree in caso di allerta meteo e il divieto di stazionamento nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento.

"È stato fatto uno sforzo straordinario - ha detto il sindaco Giuseppe Sala -. Mille persone hanno lavorato in agosto ogni giorno per fare in modo che la città potesse riprendere a muoversi e lavorare dopo la pausa estiva. Ringrazio ciascuno di loro. Sottolineo la capacità di coordinamento del Comune che ha evitato sprechi di tempo e risorse, massimizzato il lavoro di tutti ed efficientato i tempi. Milano ha subito danni ingenti che ancora stiamo finendo di quantificare ma che superano senz’altro i 60 milioni di euro. Ma dal dramma abbiamo saputo tirare fuori il meglio; penso ad esempio a quanto abbiamo fatto per gestire tonnellate di legno non come rifiuto, ma come risorsa".