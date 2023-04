Maltempo a Milano, alberi crollati e allagamenti: centralino dei pompieri rovente

Alberi crollati, allagamenti e qualche danno da infiltrazione. È stata una notte di super lavoro (a causa del maltempo)quella tra giovedì e venerdì 21 aprile per i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano; la centrale operativa di via Messina, infatti, ha effettuato 51 interventi in poche ore.

Interventi a macchia di leopardo, sparsi su tutto il territorio della Città Metropolitana perché il maltempo ha colpito praticamente ovunque, ma senza causare danni significativi. A Paullo (hinterland est) una violenta grandinata ha causato qualche danno.

Stando ai dati pubblicati da 3bmeteo, nelle ultime 24 ore a Milano sono caduti circa 30millimetri di acqua: circa un terzo della pioggia che normalmente cade nel capoluogo lombardo nel mese di aprile. Nonostante le precipitazioni abbondanti di questi giorni l'affaire siccità è ben lontano dall'essere risolto. I livelli dei grandi laghi Lombardia, i serbatoi d'acqua dell'agricoltura milanese, sono ben al di sotto delle medie del periodo e vicini ai valori minimi, tanto che il consorzio Est-Ticino Villoresi, ente che gestisce i navigli, ha rimandato l'apertura della stagione irrigua.