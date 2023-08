L'hinterland di Milano fa i conti col maltempo

Grandine e strade allagate. L'hinterland Ovest di Milano sta facendo i conti con i danni causati dal maltempo di venerdì 4 agosto. Le precipitazioni, infatti, hanno colpito maggiormente a Ovest della città, a Milano si è registrato solo un acquazzone estivo che non ha causato danni.

I disagi maggiori si sono verificati tra Corbetta, Cisliano, Sedriano e Vittuone. Le precipitazioni, seppur abbondanti, non hanno causato grossi disagi, come confermato a MilanoToday dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che, fortunatamente, non stanno effettuando grossi interventi per il maltempo. Su Milano e hinterland, comunque, era attiva una allerta meteo di colore arancione (livello di pericolo tre su quattro) per temporali forti, allerta che ceserà alle 20 di oggi.

Potranno esserci temporali anche nella notte. "Per la giornata di domani, 5 agosto, sulla Lombardia saranno ancora probabili precipitazioni nella notte e al mattino sui settori orientali (sia alpini/prealpini che di pianura), anche a carattere di rovescio o debole temporale sulla pianura - hanno puntualizzato dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione -. Nel pomeriggio sono previste condizioni di prevalente stabilità su tutta la regione, con l'eccezione della possibile formazione di isolati rovesci o temporali su Prealpi centro-orientali. Venti in rinforzo da Nord su gran parte dei settori alpini e prealpini, con raffiche di Foehn nei fondivalle occidentali più esposti fino a 60 km/h, mentre in quota oltre i 1200-1500 metri saranno possibili raffiche fino a 90 km/h".