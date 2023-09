A Rho la tromba d'aria ha distrutto 150 alberi

È ancora in corso la conta degli alberi abbattuti a Rho dalla tromba d'aria di venerdì 22 settembre. Secondo le prime stime del comune la cifra si aggirerebbe intorno a 150. Tutti alberi sani e senza particolari problemi. Tutti distrutti dalla forza del vento.

La tromba d’aria ha raggiunto Rho arrivando da Pregnana Milanese, è passata sull’area di Villa Scheibler e seguito poi la direttrice verso l’area dismessa della ex Rotoincisa. Quindi ha coinvolto via Aldo Moro, via Parri, il parco Labriola, la pista ciclistica di Biringhello, la frazione di Biringhello e si è estinta all’altezza dell’area cani.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Non risultano danni a edifici di proprietà pubblica: i tecnici hanno effettuato accurati sopralluoghi nelle scuole nelle vie Deledda, Aldo Moro e Di Giacomo senza riscontrare problemi strutturali.I danni riguardano, oltre al patrimonio arboreo, alcune recinzioni. Una cinquantina le piante cadute nello spazio dedicato alla pista ciclistica di Biringhello; una decina in via Labriola; una ventina su corso Europa tra Esselunga e Villa Burba; una decina in via Mattei e al Parco Pirandello. E’ ragionevole pensare che, con la parte privata, il numero delle piante abbattute aumenti.

Ci sono piante con radici in giardini privati che sono cadute sulla strada pubblica, causando danni ad auto in sosta. Parecchie porzioni di verde privato risultano danneggiate, in particolare l’area delle serre vicine a Villa Scheibler, con notevoli danni per i proprietari.

"La tromba d’aria ha avuto effetti devastanti sul nostro territorio, difficile difendersi - ha commentato il Sindaco Andrea Orlandi -. Come Amministrazione stiamo mettendo in campo tutto quanto ci è possibile per limitare danni in futuro. Ringrazio quanti sono all’opera da venerdì accanto ai tecnici comunali (Protezione civile, Cor, polizia locale e tutte le forze dell’ordine) per mettere in sicurezza gli spazi pubblici e ripristinare la situazione. I cambiamenti climatici hanno effetti ormai ben evidenti a tutti noi: ciascuno è chiamato a rifletterci e ad assumere comportamenti il più possibile in linea con la difesa dell’ambiente".