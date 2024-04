Tutti i danni del maltempo a Milano: super lavoro per i vigili del fuoco

Il forte vento che si è abbattuto sulla città di Milano ha messo a dura prova i vigili del fuoco del comando meneghino, con l'episodio più grave che si è verificato a Cinisello Balsamo, dove un ragazzo di 29 anni è stato colpito da alcuni pannelli di legno volati dal nono piano nel cortile condominiale

Almeno un centinaio le chiamate di soccorso giunte al centralino di via Messina. Oltre 50 gli interventi fino al pomeriggio effettuati con svariate caratteristiche: caduta di rami, cornicioni pericolanti, tetti scoperchiati, tendoni e cartellonistica varia.

Gli interventi si sono concentrati un po' in tutte le zone del milanese con particolare riguardo nella zona sud. In serata c'erano altri 46 interventi in coda, in attesa di essere smaltiti. Oltre al grave episodio di stamane avvenuto a Cinisello Balsamo, dove un ragazzo di 29 anni è stato colpito da alcuni pannelli di legno volati a causa del forte vento nel cortile condominiale, non si registrano altre persone coinvolte.