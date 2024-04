Temporali, raffiche di vento, alberi pericolanti: prosegue l'allerta meteo su Milano

Un’altra notte di piogge che si sono abbattute su Milano. Raffiche di vento e Seveso e Lambro sotto costante controllo. Dopo i danni dovuti alla bomba d’acqua di sabato 30 marzo, nella notte tra Pasqua e Pasquetta sembrerebbe non ci siano stati grossi disagi. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco attivi sul territorio milanese, infatti, sono giunte al centralino poche chiamate legate al maltempo. Solo alcuni alberi pericolanti tra il comune di Milano e l’hinterland.

Intanto prosegue l’allerta meteo con codice arancione per rischio idrogeologico (livello di pericolo tre su quattro). In vigore anche una allerta codice giallo (pericolo due su quattro) per rischio idraulico, temporali e vento forte. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

I danni

Il forte temporale che si è abbattuto su Milano sabato sera ha causato il crollo di diversi alberi, cartelloni pubblicitari. Diversi gli interventi per cantine e sottopassi allagati. In tutta la Regione i vigili del fuoco hanno effettuato circa 150 interventi a causa del maltempo. Maggiori danni sono stati registrati a Milano.