Forte temporale tra Milano e Varese: alberi abbattuti, tetti scoperchiati e treni fermi

Un forte temporale si è abbattuto sull'altomilanese e il basso varesotto nella mattinata di mercoledì 12 luglio. In poco più di mezz'ora sono caduti al suolo circa 20 millimetri di pioggia, circa un terzo della pioggia che normalmente cade nel mese di luglio.

I comuni in cui si sono registrati più danni sono quelli della bassa provincia di Varese: Tradate, Cassano Magnago, Cardano al Campo, Samarate, Venegono. I pompieri hanno ricevuto un centinaio di chiamate per alberi crollati e tetti scoperchiati. "Dieci squadre con oltre 60 vigili del fuoco sono impegnati per far fronte alle richieste", hanno fatto sapere dal comando varesino.

Disagi anche sulla rete ferroviaria. La circolazione, in particolare, è critica sulla linea Como-Saronno-Milano a causa del crollo di diverse piante sui binari nei pressi di Inverigo. Non solo, il maltempo ha mandato in tilt gli scambi di Ferrovienord nelle stazioni di Varese, Saronno, Tradate e Como. Il guasto, stando a quanto comunicato da Trenord "non permette la circolazione dei treni lungo le varie direttrici coinvolte". Sulla linea ci sono numerose limitazioni e cancellazioni. Trenord suggerisce ai viaggiatori che devono raggiungere Como, Varese e Novara di utilizzare i treni "che arrivano e partono dalle stazioni di Como San Giovanni, Varese Fs e Novara Fs".