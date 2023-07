Violento temporale sul milanese, alberi crollati e voli dirottati

Alberi caduti, voli dirottati da Malpensa verso Linate e qualche piccolo allagamento. Sono le conseguenze del violento temporale che si è abbattuto su Milano e hinterland nella notte tra mercoledì e giovedì 13 luglio.

La zona più colpita è stata l'area tra le province di Milano e Varese, quella in cui si trova l'aeroporto di Malpensa. In poche ore sono caduti tra i 5 e i 9 millimetri di pioggia, circa un sesto dell'acqua che normalmente cade nel mese di luglio. Non solo, la zona ha dovuto fare i conti con forti folate di vento che hanno abbattuto diversi alberi. Stessa situazione a Milano dove, i vigili del fuoco di via Messina sono intervenuti per mettere in sicurezza una ventina di piante pericolanti. Fortunatamente non si registrano danni alle persone.

Più colpito, invece, il Vareostto. Dove in poco meno di una giornata i pompieri hanno effettuato oltre 260 interventi per il maltempo, anche a causa del violento temporale della mattinata di mercoledì.

Disagi soprattutto a Malpensa dove in serata diversi voli sono stati dirottati verso altri aeroporti. Un Boeing 777 della Korean Air diretto all'aeroporto della brughiera è stato dirottato su Fiumicino. Un cargo Fedex partito da Parigi e diretto a Malpensa, invece, è stato dirottato sull'hub di Barcellona. Altri voli passeggeri, invece, sono stati fatti atterrare a Linate, Genova e Venezia, in quel momento ben lontane dall'occhio dell'occhio del ciclone del temporale.

Le previsioni per giovedì 13 luglio

"A Milano oggi giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore - si legge nelle previsioni di 3Bmeteo -. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4019m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia".