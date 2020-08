Violento temporale a Milano: alberi abbattuti dal vento, tetti scoperchiati e strade allagate

Strade allagate, alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Sono i danni causati dal temporale che si è abbattuto su Milano e hinterland nella serata di venerdì 28 agosto.

La zona più colpita, secondo quanto appreso da MilanoToday dai vigili del fuoco, è l'area a Nord della città, più precisamente tra Quarto Oggiaro e Cinisello Balsamo. Il vento ha scoperchiato un tetto di via Arsia, ma ha fatto crollare anche alcuni alberi in via Grassi. I telefoni di via Messina sono letteralmente roventi, i pompieri sono stati presi d'assalto dalle richieste di intervento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Seveso e Lambro, sebbene siano stati ingrossati dalle precipitazioni, non hanno raggiunto un livello tale da creare allarme.