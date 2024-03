Bomba d'acqua si abbatte su Milano: alberi caduti, sottopassi e cantine allagate

Alberi crollati, cartelloni pubblicitari divelti dalla furia del vento, oltre a cantine e sottopassi allagati. Sono gli effetti del temporale si è abbattuto su Milano nella serata di sabato 30 marzo.

Tutto è iniziato poco dopo le 20.30, ma le precipitazioni sono diventate particolarmente abbondanti tra le 21.30 e le 22 quando la perturbazione (arrivata da Ovest e che si è estesa verso Est) ha colpito la città. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno effettuato circa 70 interventi per alberi pericolanti, cartelloni pubblicitari caduti, ma anche tetti scoperchiati e allagamenti.

A Milano, più nel dettaglio, la pioggia è scesa con una intensità pari a a 20 mm/h. Tradotto? se avesse continuato per tre ore sarebbe caduta quasi tutta l’acqua che mediamente cade nell’intero mese di marzo.

I caschi rossi, inoltre, hanno dato manforte ai colleghi di Varese che hanno dovuto fronteggiare i danni di una tromba d’aria che si è abbattuta nella bassa provincia (tra Busto Arsizio, Samarate e Lonate Pozzolo). La coda degli interventi è terminata intorno alle 2 del mattino, poco prima del cambio dell’ora.

I fiumi Seveso e Lambro, seppur ingrossati dalle precipitazioni, non hanno causato criticità. Qualche problema, invece, si è verificato nei sottopassi Rubicone e Lombroso, entrambi chiusi per circa 15-30 minuti, come ha fatto sapere l’assessore alla sicurezza Marco Granelli.