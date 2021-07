Violento temporale alle porte di Milano: alberi abbattuti dal vento, tetti scoperchiati e treni bloccati

Alberi abbattuti, tetti scoperchiati e qualche allagamento. Ha causato numerosi disagi il temporale che si è abbattuto sull'Altomilanese nella serata di mercoledì 7 luglio.

Per la caduta di un albero sulla massicciata ferroviaria nei pressi di Parabiago è stata bloccata la linea ferroviaria Milano-Varese, sempre a causa del maltempo ci sono stati disagi per la linea Milano-Novara. In entrambi i casi la circolazione, bloccata intorno alle 19, è ripresa intorno alle 21:30, come riportato in una nota pubblicata sul sito di Rfi.

A Sedriano, invece, una tromba d'aria ha tra l'altro scoperchiato completamente il tetto di una palazzina. Non solo, si sono verificati disagi anche nello scalo di Malpensa dove per le avverse condizioni meteorologiche hanno causato ritardi per i voli in arrivo e in partenza. La situazione sta tornando alla normalità col passare delle ore.