Raid all'Arco della Pace, Sangiuliano: “Chi danneggia dovrà pagare il restauro”

"Chi danneggia paga". È questo, in sostanza, il messaggio del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che è intervenuto sul blitz di Ultima Generazione all'Arco della Pace. Sono passati due giorni dal raid degli attivisti e attualmente sono in corso le valutazioni dei danni. Il monumento - secondo quanto emerso dal sopralluogo di giovedì 16 novembre - dovrà essere restaurato, non basteranno le idropulitrici per rimuovere le tracce lasciate dagli attivisti. E con la nuova norma che entrerà in vigore nelle prossime settimane il prezzo del restauro sarà addebitato a chi ha commesso l'attacco.

"L’attacco degli eco-vandali all’Arco della Pace di Milano è l’ennesima azione sconsiderata da parte di chi, affermando di voler difendere il Pianeta, danneggia monumenti importanti del nostro patrimonio culturale. Nei confronti di costoro è inaccettabile e da irresponsabili mostrare atteggiamenti cedevoli, se non addirittura ammiccanti - ha detto il ministro della cultura Giuliano Sangiuliano -. Tra qualche settimana, dopo l’approvazione definitiva da parte della Camera, diventerà legge dello Stato la norma che consentirà di far pagare ai vandali i costi degli interventi di ripristino integrale del bene danneggiato. Il principio che voglio ribadire è che chi distrugge dovrà pagare di tasca propria".

"Ricordo, a chi si rende responsabile di simili atti vandalici, che attaccare il patrimonio culturale della Nazione significa danneggiare beni collettivi che rappresentano la ricchezza di tutti - ha aggiunto il ministro -. Ciascun cittadino, come sancisce l’articolo 9 della Costituzione, ha il dovere di preservare questa risorsa preziosa. La salvaguardia del Pianeta sta a cuore a tutti, ma deve essere chiaro a chi colpisce l’arte con queste azioni che, così facendo, colpisce anche la natura perché, in virtù dell’antropizzazione del paesaggio, alcuni luoghi e monumenti sono diventati parte integrante delle nostre città".