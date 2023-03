Vento forte a Milano, crolla un albero: danneggiate 5 auto

Alberi sradicati poi cornicioni e tegole pericolanti. Tutto colpa del vento che sta imperversando su Milano nella giornata di lunedì 27 marzo. I primi disagi sono iniziati verso le 11, quando le raffiche hanno iniziato a intensificarsi.

La centrale operativa dei vigili del fuoco di Milano ha ricevuto diverse decine di chiamate. In via Tiraboschi (zona Porta Romana) un albero caduto ha danneggiato 5 automobili che erano parcheggiate su un'area verde a lato della strada. Stessa scena in viale Nazario Sauro dove un olmo è stato abbattuto dal vento. Per il momento non si registrano feriti.

A Milano e hinterland, comunque, è attiva una allerta meteo di colore giallo, corrispondente a rischio moderato, per vento forte; le raffiche stanno raggiungendo velocità vicine agli 80 km/h. La raccomandazione ai milanesi è quella di evitare di sostare sotto ad alberi o impalcature di cantieri. Il comune di Milano consiglia anche di parcheggiare le auto in luoghi sicuri, evitare di percorrere viali alberati e mettere in sicurezza tutti gli oggetti che potrebbero cadere ed essere spostati dal vento.ì