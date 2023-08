Rami caduti, insegne strappate: i danni del vento a Milano

Qualche albero pericolante, alcuni cartelli pubblicitari divelti e poi tende da sole strappate e cornicioni pericolanti. Tutti danni causati a Milano dal vento di lunedì 7 agosto che, fortunatamente, non ha causato nessun ferito.

Dalla centrale operativa di via Messina, interpellata da MilanoToday, hanno fatto sapere che sono circa una trentina le squadre impegnate per far fronte i danni del vento. Gli interventi, tutti definiti "di ordinaria amministrazione", sono distribuiti su tutta Milano, non c'è una zona maggiormente colpita. Non si è registrato nessun danno grave, nulla a che fare con la tempesta di martedì 25 luglio, temporale che aveva causato diverse centinaia di interventi tra la città e l'hinterland. Nel frattempo Milano sta tornando alla normalità, oltre il 90% delle linee tranviarie sono tornate in funzione.

Il vento ha soffiato per tutta la giornata di lunedì. Le centraline del Centro meteorologico lombardo hanno registrato raffiche di diversa intensità. La più forte è stata registrata dalla stazione installata vicino allo stadio di San Siro: 43,5 Km/h intorno alle 13.30; la raffica massima registrata a Porta Genova, invece, è stata di 38,6 Km/h intorno alle 13.45; a San Leonardo, invece 29 Km/h intorno alle 11.30.