Vento fino a 80Km/h: a Milano scatta l'allerta meteo

Sarà una giornata di vento forte quella di sabato 9 aprile a Milano. Dalle 6 (e fino a mezzanotte) è infatti in vigore un'allerta meteo diramata dalla protezione civile di regione Lombardia che prevede una criticità ordinaria - codice giallo, livello di pericolo due su quattro - per vento forte. Secondo i meteorologi il vento soffierà con raffiche fino a 80 chilometri orari.

A far scattare l'allerta del centro funzionale monitoraggio rischi regionale sono state le previsioni di föhn, che soffierà progressivamente in modo sempre più intenso. Al mattino dovrebbe investire Alpi e Prealpi, per poi arrivare nella pianura occidentale entro la prima parte della giornata, con raffiche fino a 70-80 chilometri orari. I fenomeni, comunque, dovrebbero attenuarsi nel corso della serata.

"Non sono previste chiusure ma ai cittadini si raccomanda di porre attenzione e preferibilmente di non sostare sotto gli alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri) e le impalcature dei cantieri, dehors e tende, di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento", si legge in una nota di Palazzo Marino. Il municipio, per monitorare l'emergenza, ha deciso di attivare il centro operativo comunale della protezione civile che monitorerà e coordinerà gli eventuali interventi nelle zone della città.

Le previsioni meteo

Quella di sabato, comunque, sarà una giornata di sole, con qualche nube e basso rischio di pioggia. Domenica, poi, dovrebbe essere soleggiata ma con temperature più basse, minime intorno ai 6 gradi e massime sui 17; in compenso il vento sarà più tenue.