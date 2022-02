Danni causati dal vento: oltre 500 richieste di aiuto ai pompieri

A Milano continua la conta dei danni causati dal vento e, due giorni dopo le forti raffiche, proseguono anche gli interventi di messa in sicurezza dei vigili del fuoco del comando provinciale. Le squadre di via Messina hanno dato seguito a oltre 450 richieste di aiuto e nella giornata di oggi termineranno le ultime circa 70 chiamate.

I pompieri hanno lavorato sulle torri del Castello Sforzesco dove il vento ha spostato tegole e abbattuto ornamenti in muratura, ma anche per le strade della città dove sono caduti decine tra rami e alberi. Interventi anche nelle case dei milanesi: le folate a circa 100Km/h hanno fatto volare vasi in strada e distrutto ringhiere.

Nel frattempo stanno proseguendo anche i lavori dei tecnici comunali che stanno conducendo analisi sulla stabilità dei 250mila alberi presenti in città, "controlli volti a garantire la sicurezza e la miglior fruibilità negli spazi verdi della città", aveva spiegato l’assessora al Verde, Elena Grandi nella giornata di martedì. Nella giornata i oggi, mercoledì 9 febbraio termineranno anche i lavori di messa in sicurezza del verde al cimitero Monumentale, struttura - chiusa insieme a tutti i parchi cittadini nella giornata di lunedì - che dovrebbe riaprire domani.