Cane azzanna persone in piazza a Milano: due feriti

Due uomini di 26 e 34 anni sono rimasti feriti nella notte tra martedì e mercoledì a Milano dopo essere stati azzannati da un cane Amstaff. I due sono stati morsi all'1.30 in piazza XXIV maggio, davanti alla Darsena.

Soccorsi da un'ambulanza del 118, entrambi sono stati portati al pronto soccorso del Policlinico in codice verde. Nonostante le ferite e le escoriazioni riportate, le condizioni dei giovani non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che dovranno ora ricostruire con precisione l'accaduto e le eventuali cause che hanno scatenato l'aggressione del cane. Il proprietario dell'Amstaff - che è stato segnalato all'Asl per eventuali provvedimenti - aveva con sé anche un meticcio, che però non ha dato problemi. L'uomo ha atteso l'arrivo della Locale ed è stato identificato e ascoltato dai ghisa.