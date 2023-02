Il furto della sciarpa, il fumogeno negli slip e le monetine lanciate: 4 Daspo dopo Inter-Porto

Chi per una sciarpa, chi per un fumogeno, chi per una birra vietata. Cinque persone sono finite nei guai mercoledì prima e dopo Inter-Porto, la gara degli ottavi di finale di Champions League vinta per 1-0 dai nerazzurri.

Il primo a essere denunciato dalla polizia è stato il titolare di un bar in piazza Sempione - dove gli ultras portoghesi si sono ritrovati prima di partire in corteo - perché è stato sorpreso a vendere birre nonostante un'ordinanza del prefetto che lo vietasse. Fuori dal Meazza, poco prima del fischio d'inizio, è stato invece denunciato per furto un 36enne francese, ma tifoso del Porto, accusato di aver sottratto una sciarpa dell'Inter a due supporters di casa. Per lui anche un Daspo di 3 anni firmato dal questore Giuseppe Petronzi.

All'ingresso, al momento del prefiltraggio, è stato invece fermato dalla polizia un 29enne corso - per lui Daspo di 1 anno -, trovato con un fumogeno nascosto negli slip. Durerà 3 anni, invece, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive disposto per uno svizzero 24enne, anche lui ultras del Porto, beccato a lanciare un fumogeno acceso dal terzo anello, dove si trova il settore ospiti, al secondo.

Lo stesso provvedimento, ma di due anni, è stato preso nei confronti di un 22enne di Como, tifoso dell'Inter, che ha lanciato monetine verso i portoghesi.