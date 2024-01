Rissa con spranghe tra ultras di Terza Categoria: sette Daspo a Parabiago

Avevano aggredito i tifosi della squadra rivale armati di bastone e con il volto coperto, prima di una partita di calcio di Terza Categoria. Oggi il questore di Milano ha emesso sette Daspo per gli ultras del San Lorenzo di Parabiago che lo scorso ottobre avevano teso un agguato alla squadra ospite, il Sant’Ilario. Il match allo stadio Libero Ferrario di via Guglielmo Marconi, a Parabiago.

I sette ultras destinatari di i Daspo hanno tra i 17 e i 29 anni, per tre di loro è stato deciso il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per due anni, per gli altri quattro divieto per un anno. Nello scontro quattro persone avevano riportato lesioni e un tifoso del Sant’Ilario era stato colpito alla testa con una spranga di metallo: trasportato all’ospedale di Legnano era stato ricoverato in prognosi riservata.

Il video

Di quella domenica era stato messo in rete un video in cui si vede una parte degli scontri tra lanci di bottiglie e sprangate. In tanti erano rimasti feriti, anche se poi solo cinque erano stati trasportati in ospedale. Sul posto erano intervenute tre ambulanze e un’automedica.