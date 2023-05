I tifosi che volevano entrare allo stadio per Milan Inter senza biglietto

Senza biglietto, hanno cercato di forzare lo stesso i varchi d'ingresso dello stadio per assistere dalle tribune a Milan Inter, valida per le semifinali di Champions League. Nove tifosi sono stati fermati delle forze dell'ordine e per loro è scattato il Daspo della durata di un anno

Il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal questore Giuseppe Petronzi per la partita il derby di Milano in Europa, è stato impegnato sin dal primo pomeriggio per l'afflusso di più di 70mila spettatori allo stadio Meazza. Le attività partecipate da polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e, per la parte di competenza, dalla polizia locale, e costantemente monitorate dall'elicottero del 2^ Reparto volo della polizia di Stato si sono particolarmente concentrate sui varchi di accesso all'impianto e nelle vie limitrofe.

Per nove persone è scattato un Daspo della durata di un anno. Si trattava di tifosi milanisti, tra cui una ragazza giovane: sprovvisti di biglietto hanno cercato di entrare all'interno dello stadio forzando i varchi d'ingresso.