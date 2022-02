Fuochi d'artificio e un pugno allo steward: altri 2 milanisti 'daspati'

Dopo i 6 tifosi daspati lo scorso weekend per il loro comportamento durante la partita Inter-Milan, in seguito a Milan-Lazio altri due supporter rossoneri hanno ricevuto lo stesso provvedimento deciso dal questore. Si tratta di un 26enne milanese e di un 37enne di Brugherio (Mb).

Gli ulteriori due Daspo sono arrivati nella serata di mercoledì 9 febbraio, nella fase iniziale di filtraggio della partita di Coppa Italia. In particolare dei due rossoneri, il 26enne, denunciato per possesso di fuochi artificiali, è stato 'daspato' per tre anni; mentre il 37enne, accusato di aver aggredito uno steward con un pugno, per cinque anni.

Durante Inter-Milan un 21enne (a sua volta destinatario di un Daspo) era stato immortalato mentre correva per il campo da gioco per festeggiare a fine partita, fino a quando uno degli steward non lo bloccava e prendeva a pugni.