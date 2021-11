Petardi nascosti e un fumogeno lanciato dal settore: Daspo per due tifosi del Porto

Niente stadio e denunce. Due tifosi del Porto sono finiti nei guai mercoledì sera prima e dopo la partita di Champions contro il Milan al Meazza, finita con il risultato di 1-1.

Il primo a essere bloccato dalla polizia è stato un 18enne, residente in Svizzera, che è stato scoperto all'ingresso con cinque fumogeni e petardi. Il giovane, maggiorenne da poco, è stato denunciato per il possesso delle torce e nei suoi confronti è stato emesso un divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno, che è valido in Italia e per tutte le competizioni internazionali di Uefa e Fifa.

A fine gara, invece, gli uomini della Digos hanno bloccato un 23enne, che vive in Francia, che durante il primo tempo aveva acceso un fumogeno nel terzo anello - il settore ospiti - per poi lanciare sul settore sottostante, occupato dai tifosi del Milan. Identificato grazie alle telecamere, il giovane è stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericoloso e per getto pericoloso di oggetti. Per lui il Daspo emesso ha una durata di cinque anni.