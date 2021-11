"Figli di put***": tifoso prende a calci gli agenti e gli lancia la birra contro prima del derby

Senza un perché, improvvisamente, ha deciso di scagliarsi contro i poliziotti. Evidentemente ubriaco, li ha minacciati, offesi e colpiti con una birra. Per questo un ragazzo di 24 anni, un giovane milanese tifoso dell'Inter, è stato denunciato domenica sera al Meazza con le accuse di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Stando a quanto riscotruito dalla polizia, poco prima dell'inizio del derby - poi finito 1-1 -, il 24enne ha deciso di aggredire i poliziotti in assetto antisommossa che si trovavano nella zona del prefiltraggio. Dopo essersi avvicinato agli agenti, il ragazzo ha cominciato a scagliare dei calci contro le gambe degli uomini in divisa e contro i loro scudi condendo il tutto con un eloquente "figli di put***, vi spacco gli scudi". Non contento, ha poi lanciato una birra contro i poliziotti, che alla fine lo hanno bloccato. Per lui, oltre alla denuncia, è già stato emesso un Daspo della durata di tre anni.

Sempre prima del derby, gli specialisti della divsione anticrimine hanno notificato a un 25enne residente in Svizzera un Daspo di un anno per aver acceso e lanciato un fumogeno dagli spalti durante Milan-Lazio dello scorso 12 settembre. Identificato qualche giorno dopo grazie alle telecamere, domenica il tifoso rossonero è stato riconosciuto e "fermato".