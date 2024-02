Il tifoso francese che voleva entrare allo stadio con un fumogeno negli slip

Niente stadio per un anno. Un ragazzo francese di 21 anni, tifoso del Rennes, è stato fermato giovedì sera mentre cercava di entrare allo stadio San Siro con un fumogeno negli slip. Il giovane è stato bloccato durante i prefiltraggi al Mezza prima di Milan-Rennes, gara valevole per l'andata dei playoff di Europa League poi vinta 3-0 dai rossoneri.

Identificato dalla polizia, per lui è scattato un Daspo di 12 mesi emesso dal questore Giuseppe Petronzi. "Il provvedimento inibisce l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, dei campionati italiani nonché dei tornei internazionali e nazionali, Uefa Champions League, Uefa Europa League, Coppa del mondo per Club FIFA, Supercoppa Uefa. Il divieto è esteso anche agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana", ha spiegato la questura in una nota.

Giovedì sotto la Madonnina c'è stata una vera e propria invasione francese, con gli oltre 7mila tifosi ospiti che dopo essersi radunati all'Arco si sono mossi in corteo verso Pagano. Da lì, sempre scortati da polizia e carabinieri, i rossoneri di Francia sono poi andati in metro a Lotto - qualche fumogeno è stato acceso nella stazione della M1 - e quindi nuovamente in corteo fino al Meazza, senza nessun momento di tensione. Alla fine della partita, i supporters transalpini sono stati riportati in centro a bordo di pullman e treni Atm dedicati a loro.