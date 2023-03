Daspo per sei ultras del Milan, dovranno stare lontani anche da stazioni e autogrill

Avevano messo a soqquadro l'autogrill di Duino, nel Triestino, rubando, minacciando e insultando il personale che in tutti i modi aveva tentato di far fronte all'orda rossonera. Sei ultras del Milan sono stati raggiunti da altrettanti Daspo che, per un periodo che va da uno a tre anni, vieteranno loro l'accesso, in Italia e all'estero, a tutte le competizioni sportive professionistiche di calcio e pallacanestro. È quanto è stato disposto dal questore di Trieste, Pietro Ostuni, sulla scia del blitz dei tifosi milanisti del 25 ottobre scorso quando, al seguito della squadra in occasione del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria, decine di pullman sono transitati lungo le strade del Friuli Venezia Giulia.

Dopo essere scesi dai bus, centinaia di ultras si sono riversati all'interno dell'autogrill. Qui, approfittando dell'assembramento e del "generale stato di confusione", sei persone hanno sottratto merce per circa 2000 euro. I tifosi in questione hanno consumato generi alimentari sul posto, occultato merce sotto i giubbotti e rivolto agli addetti dell'autogrill parole ingiuriose. "Alle richieste di saldare il conto rivolte, esercitando una prevaricazione nei confronti del personale di servizio, hanno reagito con insulti e improperi, oltrepassando le casse senza pagare il corrispettivo di quanto asportato", così la questura di Trieste.

La "meticolosa attività di approfondimento" svolta in collaborazione con la questura di Milano ha portato quindi alla ricostruzione dell'evento definito dagli investigatori come "pianificato e preordinato". Due persone coinvolte nei fatti risultano già "daspate" e di conseguenza segnalate all'autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso. Per gli altri "solo" il Daspo, esteso però anche a "tutte le aree ferroviarie e autostradali, autogrill e scali aerei interessati dal transito di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive".