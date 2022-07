Calcio, scontri e disordini dopo la partita: altri 9 'daspati'

Altri 9 daspo dopo la rissa e i disordini avvenuti lo scorso 14 maggio durante la partita di playout Pro Sesto - Seregno allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (Milano). A deciderlo il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, il quale aveva già emesso 11 provvedimenti analoghi nelle scorse settimane.

A essere colpiti dal divieto, in questo caso, sono 9 italiani tra i 25 e i 52 anni, supporter della Pro Sesto, individuati dagli investigatori del commissariato di Sesto e denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e ritenuti responsabili di aver gettato sostanza pericolose e aver invaso il campo avversario in occasione del match del 14 maggio.

In un primo caso il daspo è valido un anno; in altri tre, 18 mesi; in due, due anni; in altri due, tre anni; e nel caso più grave, 6 anni. Il daspo più severo è stato emesso nei confronti di un 52enne piacentino, al quale è stato vietato di entrare sia allo stadio comunale di Sesto sia al Garilli di Piacenza.

I fatti dello scorso maggio

Alla termine della partita, che finendo 1 a 1 aveva decretando la permanenza della squadra locale in serie C, alcuni ultras della Pro Sesto avevano sfondato un cancello tentando di entrare in contatto con gli ospiti. Gli agenti, però, erano subito intervenuti con alcune cariche di alleggerimento per riportare i sestesi nel loro settore. Una volta fatti uscire i tifosi del Seregno, si era normalizzata la situazione.

I primi 11 Daspo erano arrivati lo scorso 30 giugno al termine dell'attività istruttoria della divisione anticrimine dopo nel post match i tifosi avevano partecipato a disordini e violenze contro polizia e tifosi ospiti. Tra i daspati, c'era chi aveva lanciato un bidone dei rifiuti contro gli agenti, chi li aveva aggrediti usando una cintura, chi aveva danneggiato una volante e chi, ancora, aveva cercato di appropriarsi di uno sfollagente colpendo a calci i poliziotti. Durante gli scontri un agente aveva riportato alcune lesioni e uno steward era stato colpito al volto.