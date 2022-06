Raffica di daspo urbani dalla questura per stazioni ferroviarie, metrò e tram

La questura di Milano ha emesso 53 daspo urbani, di cui 27 aggravati nei confronti di persone condannate, negli ultimi cinque anni, per reati contro la persona o il patrimonio. Le misure si riferiscono a reati commessi nelle aree delle stazioni ferroviarie (Centrale, Rogoredo e Lambrate) e in metropolitana.

I provvedimenti aggravati (quasi tutti già convalidati dal gip) riguardano tre uomini tra i 25 e i 61 anni, due italiani e un pachistano, e 24 donne che la questura descrive "di etnia rom tra i 20 e i 51 anni". I provvedimenti inibiscono l'accesso alle infrastrutture citate sopra, a seconda dei casi, per 18 mesi (sei daspo) o per due anni (21 daspo). I divieti si riferiscono anche alle aree intorno alle stazioni: le piazze limitrofe alla Stazione Centrale, piazza Bottini nel caso di Lambrate, i parchi Cassinis e Porto di Mare nel caso di Rogoredo. Alcuni daspo sono stati invece emessi per l'intera rete del metrò e per la linea 5 di Atm.

Gli altri 26 daspo riguardano (si legge nella nota della questura) "14 donne (una italiana e le altre di etnia rom) e 12 uomini (di cui 4 italiani) a cui vengono interdette le infrastrutture di trasporto per 6, 9 o 12 mesi".