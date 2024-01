Scontri prima della partita di Serie D: 11 Daspo Willy agli ultras in casa

Il questore di Milano ha emesso 11 Daspo Willy per i tifosi del Legnano. La settimana scorsi gli stessi avevano ricevuto i Daspo per aver partecipato a disordini e violenze contro le forze dell’ordine e i tifosi della squadra rivale in occasione del match Legnano-Piacenza di serie D. I fatti risalgono allo scorso 1 novembre, quando i tifosi lilla erano stati "provocati" dagli ultras del Piacenza e si erano poi scontrati con le forze dell'ordine prima della gara tra i padroni di casa e gli emiliani.

La violenza era esplosa quando una ventina di ultras piacentini si erano avvicinati allo storico punto di ritrovo del Legnano iniziando a lanciare bottiglie in direzione degli avversari. A quel punto gli ultras di casa, una settantina almeno, si erano radunati e armati di mazze di ferro, cinghie e catene avevano cercato il contatto con i rivali, scontrandosi però con la polizia che ha riportato contusioni.

Daspo Willy è una forma di inasprimento del Daspo che viene applicato in caso di lesioni personali. In questo caso, le misure, da 12 a 18 mesi, vietano l’accesso a bar, pasticcerie, gelaterie e tutti i locali pubblici con somministrazione di bevande che si trovano attorno allo stadio Giovanni Mari di Legnano, oltre al divieto di accesso al campo sportivo. Vietato anche lo stazionamento nei pressi dello stadio.