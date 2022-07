È stata fissata la data del funerale di Diana, la bimba morta di stenti

È stata fissata la data per il funerale di Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa da sola dalla madre. Le esequie si svolgeranno alle 15 di venerdì 29 luglio nella parrocchia dei santi Pietro e Paolo di via Buozzi a San Giuliano Milanese (più precisamente nel quartiere di Borgolombardo).

La data è stata fissata dopo il via libera della procura di Milano, nulla osta arrivato in seguito all'autopsia svolta martedì, i cui esiti finali si conosceranno però soltanto a settembre. Ci vorrà tempo per gli esiti delle analisi sul corpo della piccola, soprattutto per stabilire se in circolo avesse il benzodiazepine (che aggraverebbe la posizione della madre), di cui è stata trovata una boccetta vuota in casa. Bisognerà anche analizzare il biberon trovato accanto a Diana, per vedere se conteneva la sostanza, e soprattutto cercare il dna della piccola, per capire se lei se ne fosse abbeverata.

Intanto si fa strada l'ipotesi che Diana sia morta dopo cinque giorni. In questo caso, se lunedì (quando Alessia e il compagno sono tornati in giornata a Milano per un impegno di lavoro di lui) la donna avesse chiesto di effettuare un passaggio a casa, la bambina si sarebbe salvata. Ma non è avvenuto. Forse perché Alessia avrebbe dovuto ammettere la bugia raccontata al compagno, cioè che la piccola Diana fosse in mani sicure dalla babysitter o dalla sorella.

La cerimonia funebre, comunque, sarà pagata dal Comune di Milano e, forse, potrebbe parteciparvi anche il sindaco Beppe Sala. Improbabile che invece vi presenzi la madre, attualmente in carcere in isolamento (per proteggerla dalle altre detenute) e sorvegliata speciale (per proteggerla da sé stessa, da atti di autolesionismo). Secondo i suoi avvocati, avrebbe chiesto quando si terranno le esequie e manifestato l'intenzione di parteciparvi. I legali affermano che lei è "scollegata dalla realtà" e non ha ancora capito appieno ciò che è successo, né perché il compagno non si stia facendo trovare, né perché l'opinione pubblica sia indignata.