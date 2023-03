Un negoziante su 3 ha subito almeno un furto nel 2022

Un negoziante di Milano su tre ha subito almeno un furto nel corso del 2022 (erano il 26% l'anno precedente). È il dato che emerge dall'indagine "Sicurezza e legalità, valori del territorio" realizzata da Confcommercio Milano e presentata nella giornata di martedì 28 marzo. All'indagine hanno risposto 484 imprese: in particolare il 28% dettaglio non alimentare, il 22% ristorazione, il 13% servizi. Il 71% delle imprese è di Milano e area metropolitana, il 15% di Monza Brianza.

I furti nei negozi sono più frequenti nella zona ovest della città (ne ha subito almeno uno il 40% degli intervistati), segue la zona nord (33%), mentre i quadranti centrale e sud sono fissi a quota 30%. I reati predatori sono in crescita anche nelle rilevazioni "Mine crime" online e sui social (si tratta di un prodotto della start-up Safetecom Sb per Confcommercio): 1.352 segnalazioni a Milano contro le 950 dell’anno prima.

Non tutti i dati sono negativi: è in calo la percentuale di negozianti che non ha subito reati. Nel 2021 il 47% delle imprese aveva risposto di non aver subito reati, nel 2022 il 37%. "A distanza di un anno resta alta l’attenzione delle imprese anche per gli atti vandalici, la cui segnalazione è cresciuta dal 30 al 39%, e lo spaccio di droga (dal 19 al 28%). In leggera diminuzione invece (dall’11 al 10%) le segnalazioni sulle baby gang", si legge nel report.

Quello dei negozi sfitti è il fenomeno in generale più percepito dalle imprese del territorio: lo segnala il 40% dei rispondenti all’indagine (seguono gli atti vandalici 39%; i già citati furti negli esercizi commerciali 33% e scippi/borseggi 28% e lo spaccio di droga sempre al 28%). Ma, mentre a Milano città la percentuale di rilevazione dei negozi sfitti si attesta sul 32%, più alta è nella Grande Milano con il 40%.