Festa abusiva alle scuole medie di Locarno: nei guai anche l'imprenditore Davide Lacerenza

L'influencer era stato chiamato in territorio elvetico per un delivery di champagne. Ecco cos'è successo

Bottiglie di champagne, abiti da sera e nessuna mascherina: una festa completamente abusiva organizzata tra banchi, cattedre e lavagne. È quella che è stata organizzata nella notte tra giovedì e venerdì 5 marzo all'interno della scuola media Locarno 1 (Svizzera) e nei guai è finito anche l'imprenditore e influencer milanese Davide Lacerenza, presente anche lui durante l'evento.

Sul party sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine elvetiche, per il momento non è chiaro chi lo abbia organizzato. "La direzione dell’istituto ha subito denunciato i fatti alle autorità inquirenti. Sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica dell’evento e le relative responsabilità – si legge in una nota diffusa in tarda mattinata dal Decs (dipartimento dell'educazione cultura e dello sport) —. Un docente della scuola media in questione è stato immediatamente sospeso dalle sue funzioni. Il dipartimento denuncia con forza questi atti intollerabili commessi da adulti, gravemente lesivi dell’immagine e della rispettabilità dell’istituzione scolastica. Le responsabilità saranno chiarite al più presto".

Secondo quanto pubblicato nelle Instagram Story di Davide Lacerenza l'imprenditore avrebbe partecipato alla festa in quanto "gli organizzatori" gli avrebbero commissionato diverse bottiglie di champagne per un valore di diverse migliaia di euro; "venti cappa di delivery", secondo quanto dichiarato dallo stesso imprenditore durante le sue Instagram story. È stato il giornale online TicinoNews, come riportato in un articolo della testata, a segnare il caso sia alla polizia cantonale che al comune di Locarno. Nessuno si sarebbe accorto del party, secondo quanto riportato dal portale svizzero.