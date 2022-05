Davide, l'uomo scomparso mentre era ricoverato in ospedale

Davide Manca è scomparso da giovedì 19 maggio dall'ospedale Sacco di Milano, dov'era ricoverato. La mamma dell'uomo, un 46enne, ha lanciato un appello per ritrovarlo per mezzo dell'associazione specializzata in persone scomparse Penelope Lombardia.

"Attenzione! Davide - recita il messaggio pubblicato sui canali social dell'associazione - sta vivendo un periodo di forte disagio, è stato segnalato a Cormano. Aiutiamo la mamma che è molto preoccupata".

Davide, 1.75 per circa 80 chili, ha un segno particolare: gli manca l'indice della mano destra. Dopo giovedì 19, qualcuno ha segnalato la sua presenza a Cormano, nel pomeriggio di sabato 21. Indossava bermuda e maglietta blu scuri e delle infradito bianche.

Chiunque dovesse vederlo è invitato a contattare le forze dell'ordine al 112 oppure l'associazione Penelope Lombardia al 380 7814931.