Balconi che si sbriciolano, amianto sui tetti: il degrado delle case popolari a San Donato

Disagi quotidiani negli stabili Aler di via Jannozzi a San Donato Milanese. Lo segnala Nicola Di Marco, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, dopo un sopralluogo per parlare con gli abitanti della zona. "Arrivando in questi stabili si può immediatamente vedere l’incuria, la scarsa manutenzione e la mancanza di servizi che devono sopportare ogni giorno gli inquilini", dichiara Di Marco.

Nonostante i balconi sembrino quasi sbriciolarsi, le ditte che si sono occupate della manutenzione avrebbero per ora applicato l'antiruggine, forse in attesa di un successivo intervento. Sotto la lente d'ingrandimento anche i passaggi pedonali, come le scale che portano agli alloggi. E la strada per arrivare all'ingresso di uno dei palazzi, con buche varie.

Dentro gli appartamenti, poi, i problemi di infiltrazioni, muffa e umidità. E il dubbio che vi sia amianto sui tetti. "Regione e Aler continuano a fare promesse che poi vengono rimandate di anno in anno", afferma Di Marco: "Subito dopo il sopralluogo ho chiesto ad Aler, attraverso un accesso agli atti, di capire quali siano i programmi di manutenzione. È necessario capire urgentemente tempi e intenzioni".