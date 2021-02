Milano, degrado al cimitero di Lambrate, dal Municipio 3 si chiede un intervento al Comune

Scarsa manutenzione e degrado al cimitero Lambrate di Milano. È quanto denunciato dal Municipio 3 di Milano per voce del consigliere Marco Cagnolati. "Come da foto allegate segnalo nuovamente degrado e mancanza di manutenzione dei manufatti di cui in oggetto (cartelli stradali e targhe indicanti la denominazione dei campi all'interno del cimitero di Lambrate)", scrive in una segnalzione indirizzata a Palazzo Marino.

"Molti sarebbero illeggibili, alcuni coperti da vegetazione, numerosi utenti si lamentano del fatto che non siano chiaramente visibili e all'interno del cimitero stesso non siano posizionati un adeguato numero di cartelli indicanti la posizione e la mappa del complesso. Inoltre ecco come si presentano i servizi igienici destinati all'utenza, non credo ci sia da aggiungere altro", scrive.

E per finire, Cagnolati conclude chiedendo che "si intervenga mediante pulizia ed eventualmente sostituzione dei cartelli che dovessero essere troppo ammalorati, potatura e sfalcio, pulizia dei servizi destinati all'utenza e posa di un adeguato numero di mappe nelle aree del complesso che ne fossero sprovviste".