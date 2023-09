"Sesso sui muretti e bisogni nell'erba": il quartiere di Milano in balia del degrado

Sarebbe dovuta essere l’inaugurazione del nuovo murale dedicato al quartiere e invece è diventata la protesta dei residenti, esasperati per il degrado che ogni giorno, e notte, regna nei giardini Cesare Pagani, cuore verde di Dergano, a nord est di Milano. Così una quarantina di residenti di Dergano si sono presentati all’assessore alla cultura Tommaso Sacchi e alla presidente del nono Municipio cittadino Anita Pirovano e hanno alzato la voce. Cosa chiedono alla politica? Intanto di essere ascoltati visto che, come ha spiegato qualcuno, "sono anni che denunciamo lo schifo ma non ci ha mai risposto nessuno". E poi chiedono una soluzione al problema. Sotto accusa c’è la comunità filippina che quotidianamente, in particolare nei mesi più caldi, si ritrova in massa nel parco, dove vengono organizzate partite di basket all’aperto. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che ogni mattina il campetto viene lasciato peggio di una discarica.

La protesta dei residenti di Dergano

"Il punto è che sono almeno cinque anni che, appena arriva il caldo, questo giardino viene preso d’assalto dalla comunità filippina - racconta Anna -. All’inizio erano una cinquantina, adesso sono centinaia. È diventato il ritrovo di tutti i filippini di Milano, attaccano di giorno e stanno lì fino a notte fonda. Fanno rumore, gridano, vendono cibo, improvvisano banchetti". E se provi a protestare? "Una volta mi sono sentita rispondere "italiana di me… non rompere i cog…".

Diverse le persone che hanno raccontato in toni civili le proprie disavventure a Sacchi e Pirovano. I residenti hanno spiegato di non riuscire più a frequentare il parco perché cooptato per giornate intere dalla comunità filippina. La sera si assiste a scende degradanti, con persone che urinano e defecano nell’erba. "Una volta ho visto due che facevano sesso sul muretto come se nulla fosse", ha urlato qualcuno dalle retrovie del capannello di persone, che si era formato all’incrocio fra via dei Carafa e via Conte verde.

Pasquale Certo, 42 anni, ha un figlio di tre anni: "Noi qui il fine settimana siamo costretti a rinchiuderci in casa, specialmente la sera dopo cena perché non si può uscire. Il parchetto è invaso da filippini che bevono, si ubriacano, mangiano il cibo cucinato in casa e che poi vendono abusivamente. Urinano, fanno di tutto e la mattina troviamo il parco e i cesti dei rifiuti in condizioni pietose. Qui ormai la condizione è fuori controllo".

A confermarlo anche le parole di Pierluigi Nesta, 69 anni, operatore ecologico di Amsa, che sabato si è ritrovato a pulire un parco invaso da quintali di spazzatura, soprattutto bottiglie di vetro: "Io questa roba la porto via ma a noi ci danno dieci parchi da pulire. Io lavoro dalle 6:00, sono le 10:00 e sono al terzo parco. Faccia lei. Il problema è che a Milano ci sono 560 parchi. Noi prima eravamo 4mila, oggi siamo 3.700 ma la spazzatura è decuplicata".

Emiliano Falceri, 46 anni, ha parlato a lungo con la presidente del Municipio Pirovano: "Io sono disabile e abito qui da quando sono nato, non ho mai visto una cosa del genere. Sono disgustato perché, essendo in sedia a rotelle, mi è impossibile accedere ai giardinetti nel fine settimana visto che trovo auto parcheggiate sugli scivoli e sui marciapiedi. In più ho il cane e ho paura a portarlo in giro perché conosco persone che si sono ritrovate il proprio animale con i polpastrelli aperti in due per i pezzi di vetro lasciati in giro". Infatti proprio venerdì una donna che vive in via Giuseppe Tartini ha dovuto portare il proprio cane d’urgenza dal veterinario perché l’animale zoppicava, dopo aver pestato una bottiglia rotta nei pressi del parco.

Momenti di tensione fra residenti e un giovane

E mentre quelli di Dergano hanno esposto le loro remore ai rappresentanti del governo di Beppe Sala e del Municipio, ci sono stati anche attimi di tensione proprio per una bottiglia di birra lasciata a terra da un giovane. Dal gruppo qualcuno ha urlato: "Animale devi imparare che le bottiglie non si lasciano lì! Raccoglila". Il ragazzo è tornato indietro e ha raccolto la bottiglia di vetro, protestando per essere stato insultato. "Io sto qui da vent’anni e tu non mi chiami animale". Pochi attimi concitati che per fortuna non hanno avuto un seguito.

C'è tensione. Anche perché i problemi legati al parco si vanno a sommare ad altri fatti che hanno messo alla prova i nervi dei residenti: in particolare i furti registrati in estate nelle palazzine fra via Tartini e via Cesare Brivio. Una signora ha raccontato di aver trovato la casa a soqquadro dopo essere tornata dalle ferie e luglio. Hanno saccheggiato la casa, rubando di tutto: borse firmate, portafogli di marca, un computer portatile, orologi, uno zainetto, orecchini, penne, polo, lampade e perfino il rilevatore della pressione sanguigna. "Ogni tanto cerco qualcosa e non la trovo. Mi hanno portato via almeno 10mila euro di roba" ha confermato la donna.

Vigili e polizia? "Ci dicono che hanno altro da fare"

Ma per i cittadini la cosa peggiore non è tanto la condizione del quartiere quanto il fatto che nessuno si è mai fatto carico del loro disagio. Maurizio Belloni, 68 anni, che vive proprio a ridosso del parco, ha tirato fuori il cellulare, mostrando a tutti una pec con allegati dei video, in cui si vedrebbe la compravendita di cibo fatto in casa sulle panchine del parco cittadino. "L’ho inviata a vigili, polizia e guardia di finanza ma non mi ha risposto nessuno", ha spiegato Belloni.

L'assessore Sacchi ha ascoltato tutti e alla fine Anita Pirovano ha provato a rassicurare: "Abbiamo preso appuntamento con questo comitato, che credo non sia iscritto, non si è mai presentato in municipio e non ha mai fatto una richiesta ufficiale di incontro. A questo punto li ho invitati io e, se manderanno una mail, già dalla prossima settimana ci incontreremo per conoscerci. Approfondiremo tutto quando ci parleremo".

"Noi non contestiamo il murale ma era occasione per esternare nostro disagio visto che abbiamo più volte inviato segnalazioni a chiunque - ha spiegato Maria Pia Becchi, un'altra residente -. Anni fa avevamo chiesto la chiusura a orari dei giardini, ma c’è un problema per campo da basket: essendo su un’area privata non si potrebbe fare una recinzione. Ma non vorremmo arrivare a questo perché, anche per noi, sarebbe un grosso dispiacere. Vorremmo trovare una soluzione". E intanto sperano che le forze dell'ordine si facciano vedere di più. "Chiamiamo continuamente vigili e polizia, anche di notte. Ma ci dicono che hanno altre priorità o che possono intervenire solo se ci sono risse o feriti - ha concluso sempre Maria Pia Becchi -. Ma allora mi chiedo: deve scapparci il morto prima che si faccia qualcosa?".